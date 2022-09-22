В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
53 минуты назад

Медведев: гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США

Газета.Ruиещё 14

Дмитрий Медведев призвал не пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму и в ответ на подобные заявления пригрозил ответить гиперзвуковым оружием. Такое сообщение он оставил в своем Telegram-канале.

«Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — предупредил Медведев.

Он перечислил результаты решений президента России Владимира Путина, озвученных 21 сентября. По словам Медведева, референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России состоятся, и эти территории будут приняты в состав РФ.

Кто не попадает под мобилизацию?

Он заверил, что защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена российскими Вооруженными силами. Как отметил Медведев, Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое оружие, в том числе стратегическое ядерное и оружие на новых принципах.

«А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — написал Медведев.

Политика,Видео,Украина,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,
76
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители