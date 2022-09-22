Дмитрий Медведев призвал не пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму и в ответ на подобные заявления пригрозил ответить гиперзвуковым оружием. Такое сообщение он оставил в своем Telegram-канале.

«Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — предупредил Медведев.

Он перечислил результаты решений президента России Владимира Путина, озвученных 21 сентября. По словам Медведева, референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России состоятся, и эти территории будут приняты в состав РФ.

Он заверил, что защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена российскими Вооруженными силами. Как отметил Медведев, Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое оружие, в том числе стратегическое ядерное и оружие на новых принципах.