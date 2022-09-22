Появилось архивное видео Жириновского с призывом к мобилизации

В соцсетях активно расходится видео, в котором основатель ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал о военных действиях и призывал россиян готовиться к мобилизации. Видеозапись выступления политика приводит RT.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации в России. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать в армию около 300 тыс. человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

При этом основатель ЛДПР Владимир Жириновский задолго до своей смерти предсказал конфликт на Украине и объявление частичной мобилизации.

«Основанием и поводом для войны будет то, что огромные капитали, триллионы долларов некуда вложить. Мирным путем все остановили, санкции, все стоит. Единственный способ – начать войну в какой-то части Европы, и потом новый "план Маршалла" - начинаем восстанавливать. Сперва – поставки оружия, потом восстановление», - заметил парламентарий на одном из ток-шоу.

По его словам, именно такой план есть у Вашингтона. Политик посоветовал присутствующим «готовиться к мобилизации», уточнив при этом, что она будет «частичной».

«Деньги требуют войны! Они стучат. В банке деньги не могут лежать. Их нужно запустить в экономику: оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенное. Будет разрушена Украина. Так будет!» - констатировал он.