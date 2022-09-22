В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Володин пообещал мобилизованным кредитные каникулы и трудовые гарантии

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России «в приоритетном порядке» примут решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин пообещал мобилизованным кредитные каникулы и трудовые гарантии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», - заявил Володин.

Он добавил, что правовой статус добровольцев и бойцов ДНР и ЛНР будет таким же, как у российских военных.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан - не нынешних срочников - и в первую очередь тех, кто уже служил и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Володин также подчеркнул, что это коснется людей «отслуживших, с боевым опытом» и не затронет «99 процентов мобилизационного ресурса».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что мобилизовать планируют 300 тыс. резервистов.

Политика,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители