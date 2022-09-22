Володин пообещал мобилизованным кредитные каникулы и трудовые гарантии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России «в приоритетном порядке» примут решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», - заявил Володин.

Он добавил, что правовой статус добровольцев и бойцов ДНР и ЛНР будет таким же, как у российских военных.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан - не нынешних срочников - и в первую очередь тех, кто уже служил и имеет востребованные военно-учетные специальности.

Володин также подчеркнул, что это коснется людей «отслуживших, с боевым опытом» и не затронет «99 процентов мобилизационного ресурса».