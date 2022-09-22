Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про американские визы во время встречи с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН. Об этом пишут РИА Новости.

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Так, Лавров поинтересовался у Шукри, когда он прилетел в Нью-Йорк. Глава МИД Египта ответил, что в воскресенье, добавив, что у него не было проблем с визой.

"У меня тоже", — пошутил в ответ Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что два члена делегации Лаврова на Генассамблее ООН не получили визу США. По ее словам, список делегатов утверждается лично президентом РФ. Такую тактику США Захарова назвала "недоброй традицией США". Москва высказала претензии Вашингтону по этому поводу.