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49 минут назад

Лавров пошутил про американские визы

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про американские визы во время встречи с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН. Об этом пишут РИА Новости.

Лавров пошутил про американские визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Лавров поинтересовался у Шукри, когда он прилетел в Нью-Йорк. Глава МИД Египта ответил, что в воскресенье, добавив, что у него не было проблем с визой.

"У меня тоже", — пошутил в ответ Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что два члена делегации Лаврова на Генассамблее ООН не получили визу США. По ее словам, список делегатов утверждается лично президентом РФ. Такую тактику США Захарова назвала "недоброй традицией США". Москва высказала претензии Вашингтону по этому поводу.

Стало известно о призыве Лаврова к Швейцарии

Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий также сообщил, что ему не выдали американскую визу для участия в сессии. При этом он уточнил, что также не получал и формального отказа.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,Генассамблея ООН,
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