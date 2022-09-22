Россия жестко ответила на «ядерные» обвинения японских СМИ

Посол России в Японии Михаил Галузин жестко раскритиковал местные СМИ, в которых вновь появились «многочисленные инсинуации» о возможности применения Москвой ядерного оружия из-за спецоперации на Украине.

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«В японских СМИ вновь появились многочисленные инсинуации о якобы допускаемой Россией возможности применения ядерного оружия в связи со специальной военной операцией на Украине. Хотели бы напомнить, что принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны», – говорится в заявлении главы дипмиссии на странице посольства в Telegram.

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Галузин указал, что именно Россия инициировала в начале года совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, в котором говорилось, что в такой войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Посол вновь перечислил условия возможного применения ядерного оружия и подчеркнул, что в публикациях «налицо превратное толкование решения президента России от 27 февраля этого года временно перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства».

«При этом удивляет тот факт, что японские власти и журналисты словно бы забывают о том, кто и где первым использовал атомные боезаряды в вооруженном конфликте и какая из мировых держав имеет опыт применения всех видов ОМУ», – отметил дипломат.

Как напомнил Галузин, именно США – единственная в мире страна, размещающая ядерное оружие за пределами своей национальной территории.

«Вопреки ДНЯО Вашингтон проводит с союзниками по Североатлантическому альянсу так называемые ядерные миссии, обучая натовских военных из неядерных государств обращению с этим оружием, а один из сценариев подобных «тренировок» – его использование против России», – подчеркнул посол.

Дипломат также отметил, что странно «слышать «ядерные» обвинения в адрес России со стороны Японии, которая, как это хорошо известно, уповает в соей политике безопасности не на что-нибудь, а как раз на американский ядерный «зонтик», постоянно заботясь о его прочности и безотказности».