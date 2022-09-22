Путин поставил Германию в тупик

Германия считает, что заявления о возможности применения ядерного оружия — всего лишь попытки напугать Запад, поддерживающий Украину. ФРГ будет следить за развитием ситуации и решениями президента России Владимира Путина, хотя понять его стратегию достаточно сложно. Такое заявление сделала глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

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Она ответила на вопрос о том, будут ли удары по восточным территориям Украины означать удары по России, если там успеют провести референдумы.

«Для нас совершенно ясно - это украинская территория», — сказала Ламбрехт.

По ее словам, Германия должна следить за решениями Путина, за тем, чтобы дело не дошло до новой эскалации. Вместе с тем Ламбрехт призналась, что в ФРГ не могут до конца понять стратегию российского президента.

Кроме того, она считает, что заявления о применении ядерного оружия — всего лишь попытки запугать противника. Ламбрехт подчеркнула, что эти попытки предпринимаются с целью разделить западные страны, поддерживающие Украину. Она заверила, что этого не произойдет.