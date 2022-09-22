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9 минут назад

Путин поставил Германию в тупик

Елена Прошина

Германия считает, что заявления о возможности применения ядерного оружия — всего лишь попытки напугать Запад, поддерживающий Украину. ФРГ будет следить за развитием ситуации и решениями президента России Владимира Путина, хотя понять его стратегию достаточно сложно. Такое заявление сделала глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

Путин поставил Германию в тупик
Фото: ReutersReuters

Она ответила на вопрос о том, будут ли удары по восточным территориям Украины означать удары по России, если там успеют провести референдумы.

«Для нас совершенно ясно - это украинская территория», — сказала Ламбрехт.

По ее словам, Германия должна следить за решениями Путина, за тем, чтобы дело не дошло до новой эскалации. Вместе с тем Ламбрехт призналась, что в ФРГ не могут до конца понять стратегию российского президента.

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Кроме того, она считает, что заявления о применении ядерного оружия — всего лишь попытки запугать противника. Ламбрехт подчеркнула, что эти попытки предпринимаются с целью разделить западные страны, поддерживающие Украину. Она заверила, что этого не произойдет.

«Это должно быть очень четким сигналом для России - мы будем продолжать стоять на стороне Украины», — заявила глава Министерства обороны Германии.

Политика,Кристина Ламбрехт,Владимир Путин,
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