Лавров провел переговоры с МИД Египта

«Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договорённостей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — говорится в сообщении МИД России.