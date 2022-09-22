Президент России не сдастся: Вучич объяснил смысл плана Путина

Запад был уверен в полном поражении России на Украине и собственной победе, однако решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации усложнило ситуацию. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

По его словам, было очевидно, что президент России «не сдастся» и продолжит борьбу, игнорируя недавние успехи армии Украины на востоке и юге страны. Вучич также указал, что военнослужащие Украины превосходили русских солдат числом, на одного русского приходилось «пять-семь» украинцев. Президент Сербии подчеркнул, что у российской армии с подобным численным перевесом «не было никаких шансов», именно поэтому Путин и принял решение о частичной мобилизации.

«А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», — подчеркнул Вучич.

Глава сербского государства также отметил, что все мировое сообщество разделилось на две части, и ни одна из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии. Вучич отметил, что стране будет с каждым днем все тяжелее отстаивать нейтралитет.