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20 минут назад

Президент России не сдастся: Вучич объяснил смысл плана Путина

Елена Прошина

Запад был уверен в полном поражении России на Украине и собственной победе, однако решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации усложнило ситуацию. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Президент России не сдастся: Вучич объяснил смысл плана Путина
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

По его словам, было очевидно, что президент России «не сдастся» и продолжит борьбу, игнорируя недавние успехи армии Украины на востоке и юге страны. Вучич также указал, что военнослужащие Украины превосходили русских солдат числом, на одного русского приходилось «пять-семь» украинцев. Президент Сербии подчеркнул, что у российской армии с подобным численным перевесом «не было никаких шансов», именно поэтому Путин и принял решение о частичной мобилизации.

«А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», — подчеркнул Вучич.

Глава сербского государства также отметил, что все мировое сообщество разделилось на две части, и ни одна из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии. Вучич отметил, что стране будет с каждым днем все тяжелее отстаивать нейтралитет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации.

Политика,Александар Вучич,Владимир Путин,
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