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24 минуты назад

Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету

Lenta.ru

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берн вернуться к политике нейтрального государства. Слова министра передает официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О необходимости возобновить нейтралитет Лавров заявил в ходе встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, которая проходила в рамках сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН).

«Сегодня и как раз было Сергеем Викторовичем констатировано, Швейцария от нейтралитета отошла. Не отходит, а отошла. Это заявления, связанные с порицанием только одной стороны и нахождением недостатков позиции только одного государства. Какой же это нейтральный статус?» — задалась вопросом Захарова.

Она также процитировала одну из его ремарок. «Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда да, а другой стороне всегда нет, то это логика странная и ошибочна. Может быть, в физике минус на плюс что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает», — сказала представитель МИД.

Выступление Лаврова на заседании Генассамблеи было анонсировано 15 сентября. Отмечалось, что, помимо выступления, министр также проведет серию двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,
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