Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету

«Сегодня и как раз было Сергеем Викторовичем констатировано, Швейцария от нейтралитета отошла. Не отходит, а отошла. Это заявления, связанные с порицанием только одной стороны и нахождением недостатков позиции только одного государства. Какой же это нейтральный статус?» — задалась вопросом Захарова .

Она также процитировала одну из его ремарок. «Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда да, а другой стороне всегда нет, то это логика странная и ошибочна. Может быть, в физике минус на плюс что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает», — сказала представитель МИД.