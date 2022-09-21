Лавров: Россия выдержит любое санкционное давление

Нет сомнений, что Россия сможет выдержать любое санкционное давление. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Фото: Пресс-служба МИД России Пресс-служба МИД России

Лавров подчеркнул, что российская сторона намерена использовать все имеющиеся возможности и инструменты, чтобы защитить собственные интересы. Он также выразил уверенность, что «Россия выдержит любое санкционное давление». При этом Москва и дальше будет адаптировать к новым внешнеторговым и финансовым реалиям и активизировать импортозамещение, считает глава МИД РФ.

«Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты», — отметил Лавров в интервью журналу Newsweek.