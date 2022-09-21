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20 минут назад

Лавров считает, что Россия выдержит любое санкционное давление

Парламентская газета

Нет сомнений, что Россия сможет выдержать любое санкционное давление. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Лавров: Россия выдержит любое санкционное давление
Фото: Пресс-служба МИД РоссииПресс-служба МИД России

Лавров подчеркнул, что российская сторона намерена использовать все имеющиеся возможности и инструменты, чтобы защитить собственные интересы. Он также выразил уверенность, что «Россия выдержит любое санкционное давление». При этом Москва и дальше будет адаптировать к новым внешнеторговым и финансовым реалиям и активизировать импортозамещение, считает глава МИД РФ.

«Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты», — отметил Лавров в интервью журналу Newsweek.

Ранее председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил, что в сферах геологоразведки и добычи твердых полезных ископаемых остается высокой импортозависимость. И роль государства в этом вопросе ключевая — важно отслеживать, какое оборудование необходимо и чем можно его заместить.

Политика,Дмитрий Кобылкин,Сергей Лавров,МИД России,Госдума,
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