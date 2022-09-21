«То вписывал, то зачеркивал эти имена»: Путин рассказал о Николае II и Ленине

Президент Владимир Путин на торжествах в честь 1160-летия зарождения российской государственности заявил, что человек не может «чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ». Возможное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов «даже на время» он назвал «смертельно опасным». Путин подчеркнул также, что никто и никогда не способен «запретить или отменить» уникальную цивилизацию и богатейшую культуру России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Президент России Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде. В поздравительной речи он подчеркнул, что страна "больше никогда не позволит ослабить свой суверенитет".

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"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. Больше от нас подобных ошибок не дождутся", - сказал российский лидер.

По мнению Путина, суверенитет - это "гарантия свободы каждого" гражданина, а "в нашей традиции" человек не может "чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина".

"Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - отметил президент.

Он добавил, что солдаты и офицеры, участвующие в спецоперации на Украине, проявляют высшие человеческие качества, а "быть патриотом - суть природы и характер российского народа".

"Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой", - подчеркнул российский лидер.

Политик перечислил главные, как он считает, российские ценности, которые невозможно разрушить, - верность правде и справедливости, милосердие, сострадание, уважение к семье, любовь к детям, взаимовыручка, готовность "добиваться благополучия не для себя одного, а для всех - для всей страны, для всей России".

"Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", - уверен Путин.

Честное партнерство

По словам Путина, Россия находится "на стороне открытого и честного партнерства" и будет выстраивать отношения с "теми, кто разделяет эти идеи".

"Мы на стороне открытого, честного партнерства. На этом твердо стоим и будем выстраивать такие отношения со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он.

Президент заверил, что ответственная и сильная власть в России "всегда будет служить только народу своей страны".

"И его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - добавил он.



"Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь, и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша - вот, что для нас главное", - пояснил Путин.

Он добавил, что "быть частью многообразной российской цивилизации" - это счастье, но и ответственность.

"Колыбель Руси"

Президент назвал Великий Новгород, Рюриково городище, Старую Ладогу и Изборск "колыбелью Руси, истоком нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения".

"Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма", - напомнил Путин.

Россия проживала разные периоды, в том числе раздробленность, продолжил президент, но "каждый период заканчивался героическими победами". В числе выдающихся людей он назвал Рюрика, Вещего Олега, княгиню Ольгу, князя Владимира.

"Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Но все они — государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ сделали Россию великой мировой державой", - сказал президент.