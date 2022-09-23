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14 минут назад

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Вечерняя Москваиещё 3

Российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе речь зашла о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу. Об этом вечером в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

Стороны пообщались на фоне принятого на недавнем саммите в Самарканде решения относительно предоставления Эр-Рияду статуса партнера по диалогу в рамках ШОС. Бен Сальман отметил возрастающую роль организации в международных делах, а также выразил готовность Саудовской Аравии принимать активное участие в ее деятельности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того в рамках переговоров президент России и саудовский принц обсудили вопросы стабилизации нефтяного рынка и передачу иностранных наемников, незаконно участвовавших в боевых действиях на Украине, саудовской стороне. Стороны отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей между ними и рост товарооборота между Москвой и Эр-Риядом.

В минувшую среду, 21 сентября, Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана освободила десять военнопленных наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ШОС,
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