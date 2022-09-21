Лавров: США и Британия запретили Украине переговоры с Россией

"В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса", - сказал глава МИД РФ.