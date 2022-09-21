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12 минут назад

Лавров: США и Британия запретили Украине переговоры с РФ, испугавшись договоренностей

ТАСС

США и Великобритания испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести дальнейшие переговоры с Москвой.

Лавров: США и Британия запретили Украине переговоры с Россией
Фото: ТАССТАСС

Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.

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"В Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине. Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев подошли вплотную к достижению договоренностей между собой. Такой поворот событий явно испугал американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от переговорного процесса", - сказал глава МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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