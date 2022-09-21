Байден выступает с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова довольно жестко комментирует специальный представить МИД РФ Мария Захарова.
"Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз?" - задает вопросом дипломат в своем Telegram-канале.
Она уверена, что "сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы".
Почему же его окружение "так беззастенчиво пользуется человеческой слабостью" и "не в благородных целях!", удивляется Захарова.