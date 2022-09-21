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43 минуты назад

Захарова: Кто подставил президента США в очередной раз

Российская Газета

Байден выступает с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова довольно жестко комментирует специальный представить МИД РФ Мария Захарова.

"Кто подставил президента США в очередной раз?"
Фото: ТАССТАСС

"Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз?" - задает вопросом дипломат в своем Telegram-канале.

Она уверена, что "сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы".

Почему же его окружение "так беззастенчиво пользуется человеческой слабостью" и "не в благородных целях!", удивляется Захарова.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,
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