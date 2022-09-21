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1 час назад

Лавров вручил главе МИД Венесуэлы орден Дружбы

ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил своему венесуэльскому коллеге Карлосу Фариа орден Дружбы.

Лавров вручил главе МИД Венесуэлы орден Дружбы
Фото: ТАССТАСС

Их встреча проходит в среду в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Уважаемый господин министр, я хотел выполнить почетную обязанность и в соответствии с указом президента РФ вручить вам орден Дружбы за особый вклад в развитие отношений между нашими странами и народами", - сказал Лавров, вручив соответствующую награду венесуэльскому министру.

Фариа ранее занимал пост посла республики в РФ.

Главы МИД России и Венесуэлы также подписали план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, после чего продолжили переговоры.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,
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