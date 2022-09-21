Лавров вручил главе МИД Венесуэлы орден Дружбы

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил своему венесуэльскому коллеге Карлосу Фариа орден Дружбы.
Их встреча проходит в среду в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
"Уважаемый господин министр, я хотел выполнить почетную обязанность и в соответствии с указом президента РФ вручить вам орден Дружбы за особый вклад в развитие отношений между нашими странами и народами", - сказал Лавров, вручив соответствующую награду венесуэльскому министру.
Фариа ранее занимал пост посла республики в РФ.
Главы МИД России и Венесуэлы также подписали план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, после чего продолжили переговоры.