Лавров вручил главе МИД Венесуэлы орден Дружбы

"Уважаемый господин министр, я хотел выполнить почетную обязанность и в соответствии с указом президента РФ вручить вам орден Дружбы за особый вклад в развитие отношений между нашими странами и народами", - сказал Лавров, вручив соответствующую награду венесуэльскому министру.