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28 минут назад

Захарова: Байден "приписал" Путину слова о ядерной угрозе

Газета.Ruиещё 10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» уличила президента США Джо Байдена в ложном цитировании российского президента Владимира Путина и заявила, что американский лидер «приписал» Путину слова о ядерной угрозе.

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что президент США «приписал» российскому лидеру слова о том, что Россия «угрожает миру ядерным оружием».

В США всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

Ранее Байден в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия якобы выступила с ядерными угрозами в адрес Европы, нарушая международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, Соединенные Штаты работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории стран Североатлантического альянса.

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