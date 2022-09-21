Песков опроверг сообщения об отказе сына явиться в военкомат

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что его сын Николай отказался явиться в военкомат. Его комментарий приводит издание «Подъем» в Telegram-канале.

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Пресс-секретарь президента России пояснил, что из записи разговора его сына с журналистами вырезали смысловую часть.

«У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», — подчеркнул Песков.

Ранее соратники Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) , ведущие YouTube-канала «Популярная политика» созвонились с Николаем Песковым и представились сотрудниками военкомата. Они заявили сыну представителя Кремля о необходимости явиться туда к десяти утра следующего дня. Их собеседник на записи отвечает, что не намерен этого делать, и будет решать вопрос «другим способом».

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.