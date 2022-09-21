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1 час назад

Путин рассказал о героизме российских военных в ходе спецоперации

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент России Владимир Путин высоко оценил подвиги россиян во время специальной военной операции по спасению людей Донбасса и мирного неба для детей и внуков.

Путин рассказал о героизме российских военных в ходе спецоперации
Фото: ReutersReuters

«Быть патриотом – суть природы и характера российского народа», – сказал глава государства на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.

«Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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