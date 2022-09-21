Путин защитил одного из участников встречи в Новгороде перед женой

Президент России Владимир Путин вступился за одного из участников встречи в Новгороде. Видео с мероприятия появилось в Сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, что во время беседы у одного из присутствующихзазвонил телефон. Согласно полученной информации, звонила жена участника встречи. Путин с улыбкой отреагировал на инцидент.

«Вы не где-то там, а на рабочем месте, все хорошо», – сказал

Путин.