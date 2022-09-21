Путин защитил одного из участников встречи в Новгороде перед женой

Президент России Владимир Путин вступился за одного из участников встречи в Новгороде. Видео с мероприятия появилось в Сети.
На кадрах видно, что во время беседы у одного из присутствующихзазвонил телефон. Согласно полученной информации, звонила жена участника встречи. Путин с улыбкой отреагировал на инцидент.
«Вы не где-то там, а на рабочем месте, все хорошо», – сказал
Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин перед визитом в Новгород выступил перед гражданами. Он объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан.