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23 минуты назад

Путин защитил одного из участников встречи в Новгороде перед женой

Слово и Дело

Президент России Владимир Путин вступился за одного из участников встречи в Новгороде. Видео с мероприятия появилось в Сети.

Путин защитил одного из участников встречи в Новгороде перед женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что во время беседы у одного из присутствующихзазвонил телефон. Согласно полученной информации, звонила жена участника встречи. Путин с улыбкой отреагировал на инцидент.

«Вы не где-то там, а на рабочем месте, все хорошо», – сказал
Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин перед визитом в Новгород выступил перед гражданами. Он объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан.

Политика,Владимир Путин,
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