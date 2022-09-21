Госдума одобрила штраф и лишение свободы за осквернение георгиевской ленты

Депутаты Госдумы России в I чтении приняли законопроект, которым предлагается приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы России и победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

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«Публичное осквернение георгиевской ленты влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации — уголовную либо административную», - отмечается в сообщении.

В пресс-службы Госдумы отметили, что по действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф до 5 млн рублей, в физическому лицу - до 3 млн рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

«Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет», - напомнили в Госдуме.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка». Глава государства подчеркнула, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».