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48 минут назад

Кадыров: мобилизация поставила Киев и НАТО в безвыходную ситуацию

Елена Прошина

Решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации поставило Киев и НАТО в безвыходную ситуацию. Об этом в своем Телеграм-канале заявил Рамзан Кадыров.

По его словам, глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры.

«Мы видим, что текущая ситуация вокруг нашего государства несет угрозу ее безопасности. Уверен, ни для кого не секрет, что против России на протяжении всех последних лет ведется война, и развязана она была самым подлым образом. На какой-то стадии эта война несла скрытую форму, но теперь очевидна всем», - написал Кадыров.

Он подчеркнул, что планы расширения НАТО провалились, и теперь коллективный Запад старается победить Россию другими методами - снабжая укронацистов техникой и вооружением. В результате именно из натовского оружия они убивают мирное население Донбасса и обстреливают территорию России.

В России объявлена частичная мобилизация

Кадыров отметил, что именно поэтому очень важно закончить начатую спецоперацию, так как противник может прийти в «нашу страну, в наши города и села, в наши дома».

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам заявил, что главные цели спецоперации России на Украине остаются неизменными – освобождение всей территории Донбасса.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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