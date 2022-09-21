Песков высказался об изменении статуса СВО

Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было после объявления в России частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Никаких решений на этот счет не было», - сказал представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже был опубликован соответствующий указ. В своем обращении к гражданам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции превышает 1 тысячу километров. При этом России противостоят не только украинские солдаты, но и весь коллективный Запад.
Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Перед отправкой в зону боевых действий они пройдут обязательную подготовку. Призыв не коснется студентов и срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность.