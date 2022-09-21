Захарова объяснила диалог Блинкена с Pussy Riot

Захарова: Блинкен общается с Pussy Riot, потому что Лавров ему не по зубам

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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсуждать «будущее России» с панк-группой Pussy Riot, потому, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ему не по зубам, написала представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что Блинкен 19 сентября провел встречу с участницей коллектива Надеждой Толоконниковой в рамках круглого стола «Свобода слова, свобода выражения мнения».

Госдеп определил людей, с которыми намерен обсуждать «будущее России». Это Pussy Riot. Я не шучу. <...> Почему Блинкен выбрал Толокно? Лавров не по зубам. Зато с Pussy Riot разговор, видимо, идет на равных, — написала Захарова.

По ее словам, в круглом столе приняли участие также представители Госдепа Нил Прайс, спецпредставители Президента США по делам заложников Роджер Карстенс и по Афганистану Том Уэст.

В конце августа участниц коллектива Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и актрису Тасо Плетнер задержали в Швейцарии за попытку нанести на дорожный бордюр антивоенное граффити. Отмечалось, что девушек увезли в наручниках в полицейский участок.