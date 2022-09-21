В Кремле ответили на вопрос об отсрочке для администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, будет ли распространятся отсрочка от частичной мобилизации на сотрудников администрацию президента по аналогии с членами Госдумы и Совета федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представитель Кремля также уточнил, что правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, которым предоставляется отсрочка от службы.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Как разъяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По его оценкам, призвать в армию собираются 300 тысяч резервистов — они будут контролировать линию соприкосновения и освобожденные территории.