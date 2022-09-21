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58 минут назад

Песков раскрыл суть пропущенного седьмого пункта в указе Путина

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие седьмого пункта в указе российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Так, по его словам, в нем указано число резервистов, которые подлежат призыву, передает РБК.

«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек», - заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков сообщил, что призыв до 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации не будет резким.

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Ранее Владимир Путин заявил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.

Сегодня в России была объявлена частичная мобилизация. Как отметил президент РФ Владимир Путин, данная мера принята с целью защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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