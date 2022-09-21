Песков раскрыл суть пропущенного седьмого пункта в указе Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие седьмого пункта в указе российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации. Так, по его словам, в нем указано число резервистов, которые подлежат призыву, передает РБК.

«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тыс. человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек», - заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков сообщил, что призыв до 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации не будет резким.

Ранее Владимир Путин заявил, что указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа.