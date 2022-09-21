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1 час назад

Слуцкий: после присоединения Донбасса к РФ речи о переговорах с Украиной быть не может

ТАССиещё 4

Переговоры с Украиной станут невозможны после вхождения Донбасса в состав России, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в среду.

"Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путем развития событий может быть капитуляция, заявляли ранее украинские политики. Мы были готовы к переговорам. <…> Но Киев нарушил все возможные договоренности", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры после проведения референдумов.

Политика,Видео,Комитет госдумы по международным делам,
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