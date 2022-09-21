"Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путем развития событий может быть капитуляция, заявляли ранее украинские политики. Мы были готовы к переговорам. <…> Но Киев нарушил все возможные договоренности", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры после проведения референдумов.