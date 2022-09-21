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2 часа назад

Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории

Никита Бородкин

После проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области нападение на их территории станет нападением на Россию со всеми последствиями. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что после голосования защита людей на освобожденных территориях будет не правом России, а «долгом».

«Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями», — написал Косачев.

Также вице-спикер отметил, что оглядки на мнение Запада «больше не будет», а их заявления про непризнание итогов референдумов — исключительно «внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги».

Стремоусов: Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах

Напомним, что 20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы по теме вхождения в состав России на правах субъектов. Голосование в республиках и на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября.

Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,
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