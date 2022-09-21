Косачев предупредил о последствиях нападения на освобожденные территории

После проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области нападение на их территории станет нападением на Россию со всеми последствиями. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил, что после голосования защита людей на освобожденных территориях будет не правом России, а «долгом».

«Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями», — написал Косачев.

Также вице-спикер отметил, что оглядки на мнение Запада «больше не будет», а их заявления про непризнание итогов референдумов — исключительно «внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги».