Путин раскрыл цели Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства сказал в ходе обращения к россиянам.

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — заявил Путин.

По словам президента, подобный план на Западе вынашивают давно — они поощряли международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам, а также сделали тотальную русофобию своим оружием.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После начала боевых действий страны Запада начали снабжать киевский режим оружием, в том числе и тяжелым.