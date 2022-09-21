В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
44 минуты назад

Путин раскрыл цели Запада

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства сказал в ходе обращения к россиянам.

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — заявил Путин.

По словам президента, подобный план на Западе вынашивают давно — они поощряли международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам, а также сделали тотальную русофобию своим оружием.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После начала боевых действий страны Запада начали снабжать киевский режим оружием, в том числе и тяжелым.

21 сентября Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России. По оценкам министра обороны Сергея Шойгу, она затронет 1% или чуть более общего мобилизационного ресурса — призвать планируют 300 тысяч человек.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители