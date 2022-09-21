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1 час назад

Шойгу объяснил, как пройдет мобилизация

Никита Бородкин

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат граждане из запаса, которые имеют боевой опыт и нужную военно-учетную специальность. Как сообщает РИА Новости, глава оборонного ведомства подчеркнул, что студентов для участия в спецоперации призывать не будут.

Шойгу объяснил, как пройдет мобилизация
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шойгу также отметил, что отправлять в зону специальной военной операции солдат-срочников, которые служат в Вооруженных силах (ВС) РФ по призыву, не станут. По оценкам министра, всего в России мобилизуют 300 тыс. резервистов.

Кто не попадает под мобилизацию?

Шойгу заявил, у России огромный мобилизационный ресурс почти на 25 миллионов человек.

Частичная мобилизация требуется для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и уже освобожденных территорий. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку, слаживание, и после этого приступят к выполнению задач.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил о подписании указа о частичной мобилизации в России.

Политика,Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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