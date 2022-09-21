Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем обращении к россиянам заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с коллективным Западом. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действительно воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Когда мы говорим об этом, то не только имеем в виду то вооружение, которое поставляется в огромных объемах, но и, конечно, о системах, которые есть. Это системы связи, системы обработки информации», - сказал он в своем обращении.

Он также отметил, что Запад поставляет Украине оружие в огромных объемах. Шойгу добавил, что против РФ на Украине работает вся натовская спутниковая группировка, а также чуть более тысячи иностранных наемников.

Кроме того, в своем обращении Шойгу подчеркнул, что за весь период проведения спецоперации Украина потеряла уже «половину армии».

Ранее с обращением выступил президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. При этом он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.