Песков назвал ложью сообщения о планах призвать до 1 млн человек

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о планах призвать до 1 млн россиян в рамках частичной мобилизации.

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"Это ложь", - сказал он ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Всего в нем 10 пунктов, при этом седьмой официально не опубликован. В самом документе он значится как "для служебного пользования".