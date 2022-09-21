Путин напомнил цели спецоперации

Главные цели спецоперации России на Украине остаются неизменными, заявил президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам по ситуации на Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса, - были и остаются неизменными.

«ЛНР уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в ДНР продолжаются. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши воинские части действуют планомерно, грамотно, берегут личный состав», - сказал президент.