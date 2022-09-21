Два человека из делегации Лаврова не получили визы на ГА ООН

Всего в официальную делегацию главы МИД РФ Сергея Лаврова вошли десять человек. Визы США получили только восемь из них. По словам Захаровой, Россия в связи с этим высказала свои претензии.

Она также добавила, что российская делегация делится на несколько групп. Первая - официальная. Ее список утверждается президентом РФ, в этом году ее возглавляет Лавров.

«Из 10 членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом. Все свои на этот счет претензии мы высказали, как и делаем всегда», - отметила Захарова.

Также несколько человек не получили визы из группы сопровождающих лиц и один человек из группы журналистов.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил визу США и направился из Москвы в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Захарова сообщила, что официальных отказов в оформлении виз членам делегации пока не было. При этом паспорта делегатов, которые еще не получали визы, американская сторона не возвращала.