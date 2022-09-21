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14 минут назад

Два человека из делегации Лаврова не получили визы на ГА ООН

Елена Прошина

Двум членам в официальной делегации из России на Генассамблею ООН не выдали визы США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Всего в официальную делегацию главы МИД РФ Сергея Лаврова вошли десять человек. Визы США получили только восемь из них. По словам Захаровой, Россия в связи с этим высказала свои претензии.

Она также добавила, что российская делегация делится на несколько групп. Первая - официальная. Ее список утверждается президентом РФ, в этом году ее возглавляет Лавров.

«Из 10 членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом. Все свои на этот счет претензии мы высказали, как и делаем всегда», - отметила Захарова.

Также несколько человек не получили визы из группы сопровождающих лиц и один человек из группы журналистов.

Лавров начинает участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил визу США и направился из Москвы в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Захарова сообщила, что официальных отказов в оформлении виз членам делегации пока не было. При этом паспорта делегатов, которые еще не получали визы, американская сторона не возвращала.

Напомним, неделя высокого уровня проходит 20–26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

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