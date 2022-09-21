Путин ответил на дипломатический шантаж Байдена

Он показал, что Россия сохранила свой вес в отношениях с друзьями США

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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на дипломатический шантаж американского лидера Джо Байдена. Принимая в Кремле 20 сентября верительные грамоты от послов 24 государств, в том числе недружественных, Путин показал, что Россия не в изоляции, что она готова к взаимодействию и с ней готовы сотрудничать даже приверженцы антироссийской политики США, пояснили URA.RU политологи. По их мнению, эти страны следуют текущей конъюнктуре, но оставляют для себя возможность наладить партнерские связи с РФ.

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Верительные грамоты Путину сегодня вручили послы 24 государств. Приветствуя дипломатов, президент отметил, что их миссия — «содействовать развитию многоплановых отношений между представляемыми государствами и Россией».

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа посольств на ключевых направлениях была успешной. Ваши инициативы, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, будут пользоваться поддержкой со стороны российских властей и общественных и деловых кругов нашей страны», — заверил Путин.

Вместе с тем послы должны учитывать, что работать в России им придется в особых условиях, когда в мире активно формируется многополярность, подчеркнул президент РФ. Страны-приверженцы этого процесса «наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку».

«У этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие», — сказал Путин, напомнив о «застрявших» в европейских портах морских судах с российскими удобрениями, которые РФ готова передать бесплатно бедным странам.

Путин заявил, что Россия не свернет со своего суверенного курса. Она будет и дальше «продвигать объединительную межгосударственную повестку дня», «содействовать урегулированию острых региональных конфликтов».

По традиции президент РФ охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Дружескими Путин считает связи с Уругваем, Египтом, Ливией, Арменией, Танзанией, Колумбией, Угандой, Суданом. Стратегическими партнерами он назвал Алжир, Армению, Венесуэлу. Братские отношения, помимо дружбы и стратегического партнерства, Россию связывают с Белоруссией и Сербией, заметил президент. Путин дал понять послу Молдавии, что эта страна «исторически близка» России, и отношения двух стран должны отвечать «коренным интересам их народов». Малийцам он пообещал всестороннюю помощь, в том числе в виде удобрений и продовольствия.

Характеризуя связи России со ставшей недружественной Португалией, президент подчеркнул, что на протяжении столетий они носили «обоюдовыгодный характер», и, уверен Путин, «ситуация выправится». Новая Зеландия в годы Второй мировой войны вместе с СССР входила в антигитлеровскую коалицию и боролась с нацизмом, теперь же отношения дали трещину. Как и некогда дружеские контакты с Кипром и Южной Кореей: говоря об этих государства, Путин сказал, что РФ выступает за урегулирование существующих там проблем в соответствии с международными нормами.

В 2021 году Путин дважды принимал верительные грамоты у иностранных послов, и оба раза перед переговорами с президентом США Джо Байденом: 16 мая — перед встречей в Женеве, которая состоялась в июне, и 1 декабря — перед телефонными переговорами, которые прошли 10 декабря. В этом году российский президент сделал это впервые. Причем прием в Кремле состоялся совершенно в новых условиях — на фоне глобальных изменений миропорядка, санкционной войны против России из-за спецоперации в Донбассе и на Украине и попыток США заблокировать приезд российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на заседание Генассамблеи ООН.

Получение президентом РФ верительных грамот говорит о «доброй воле между государствами, которая должна привести к взаимовыгодным политическим, экономическим и военным отношениям», пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Недружественным же государствам, которые не разорвали отношения с РФ, Путин вновь показал, что Россия открыта для диалога на взаимовыгодной основе.

«Это значит, что мы надеемся на стабилизацию в будущем.

Верительные грамоты, которые принимает президент Путин, символизируют стремление других государств выстроить добрососедские, взаимовыгодные отношения с Россией и продолжать постоянные коммуникации, которые обеспечат развитие этих отношений в будущем. А сейчас недружественные государства просто следуют некой конъюнктуре», — отметил Кошкин.

Прием Путиным послов профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский назвал «встречей президента с делегациями мира».

«Обращение Путина к послам — это обращение к миру. Декларация общей позиции России о том, что она открыта для всего мира, но на новых условиях. Старые правила не работают. На новых условиях мы готовы работать с теми, кто относится и к недружественным странам, и это должны понимать те, кто их представляет», — пояснил Черняховский.

Путин дал понять всем, кто присутствовал на церемонии и кто за ней наблюдал извне, что Россия остается «полноправным членом мирового сообщества», несмотря на усилия США изолировать ее, считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев.