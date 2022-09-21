В России видеовыступление Зеленского назвали спланированным шоу

"Как мы и предупреждали, вся эта история с предоставлением Зеленскому исключительного права выступать с видеообращением оказалась не чем иным, как заранее спланированным шоу, попирающим суверенное равенство членов ООН. То, что неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН превращается в театр одного актера - это плохой прецедент", - указал он.