В России видеовыступление Зеленского назвали спланированным шоу

История с видеовыступлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН оказалась лишь шоу, попирающим равенство стран всемирной организации. Об этом заявил в среду в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя прибытие в штаб-квартиру организации супруги Зеленского Елены.
"Как мы и предупреждали, вся эта история с предоставлением Зеленскому исключительного права выступать с видеообращением оказалась не чем иным, как заранее спланированным шоу, попирающим суверенное равенство членов ООН. То, что неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН превращается в театр одного актера - это плохой прецедент", - указал он.
Ранее Полянский, комментируя решение Генеральной Ассамблеи предоставить Зеленскому право выступать дистанционно, уже предполагал, что Зеленская, "которая вовсю разъезжает по миру", окажется в Нью-Йорке.
"И это тоже будет своего рода антирекламой для усилий западников, утверждающих, что выезд с Украины местного руководства сопряжен с небывалой опасностью", добавил он.
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в формате заранее записанного видеообращения состоится в среду.