Лавров начинает участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Глава российской дипломатии Сергей Лавров 21 сентября начнет официальную программу своего участия в неделе высокого уровня открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, сообщает РИА Новости.
Как ожидается, министр иностранных дел проведет около двух десятков встреч с лидерами стран и главами МИД других государств. Запланированы переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. 24 сентября глава МИД России выступит с трибуны организации. Также ожидается встреча Лаврова с контрактной группой ЛАГ по Украине.
Основной темой переговоров и контактов Лаврова будут вопросы растущего противостояния на мировой арене между РФ и Западом, вопрос поставок вооружений Украине, ситуация с продовольствием в мире, кризис в энергетике, вызванные санкционными войнами.
Так, в российские власти ранее подвергли критике действия ООН и западных стран по зерновой сделке — всемирную организацию за то, что она не предпринимает усилий для разблокировки экспорта российского зерна и удобрений, а Запад — за лукавство, с которым они «хотели накормить» вывозимым из портов Украины зерном беднейшие страны мира, однако большинство поставок достались странам Европы.
Участие делегации России в сессии ГА ООН было под вопросом до последнего момента. Это было связано с проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российских авиакомпаний и закрытия почти всеми европейскими странами, как и США, воздушного пространства для российских лайнеров.