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1 час назад

"Известия": депутат Госдумы Якубовский попросил признать Greenpeace иноагентом

ТАССиещё 1

Депутат Госдумы и член "Единой России" Александр Якубовский направил в Минюст и Генпрокуратуру запрос с просьбой признать организацию Greenpeace иноагентом. Об этом в среду со ссылкой на копию документа сообщают "Известия".

Депутат Госдумы Якубовский попросил признать Greenpeace иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной запроса, в частности, стала блокировка организацией разгрузки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии. Как отметил депутат, активисты организации требуют, чтобы в Хельсинки объявили о немедленном прекращении импорта российского топлива.

"Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы, и официально две трети финансирования - иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей", - цитируют Якубовского "Известия".

В письме в Минюст и Генпрокуратуру, с которым ознакомилось издание, говорится, что в 2020 году российское отделение организации (ОМННО "Совет Гринпис") потратило около 350 млн рублей, из которых 212 млн поступило от некоммерческого фонда Greenpeace International, 60 млн - от Greenpeace Нидерландов и еще около 2 млн - от иностранных граждан и частного зарубежного фонда.

Якубовский отметил, что часто за экологической деятельностью организации скрывается политическая. "Нередко в рамках своей, по сути, политической деятельности, которая ведется на иностранные деньги, полученные от тех же стран, которые поставляют вооружение Украине, псевдоэкологи под эгидой Greenpeace и под предлогом экологической борьбы дискредитируют российское законодательство", - считает он.

"Известия" направили запросы в Минюст, Генпрокуратуру и Greenpeace.

Политика,Александр Якубовский,Единая Россия,Госдума,
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