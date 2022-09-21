В МИД РФ раскритиковали стретегию Запада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил на встрече глав МИД Группы друзей Глобальной инициативы развития, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок. Об этом сообщает ТАСС.
"В этом году на смену пандемии пришли новые угрозы глобального характера, вызванные санкционной лихорадкой западных стран", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что страны Запада не желают договариваться, а стараются только навязать свою линию поведения другим странам, превратив их в "послушных управляемых сателлитов". Такой подход, по словам Вершинина, привел к подрыву фундаментальных основ экономической системы. Замглавы МИДа указал, что Запад пытается сохранить выгодный мировой порядок, который основан не на международном праве, а на придуманным им самим правилам, которые при этом регулярно меняются и нарушаются.
"Чего стоит лицемерие Европы в отношении разрекламированной ими политики "декарбонизации", в настоящее время лихорадочно скупающей ископаемое топливо по всему миру, в том числе уголь", - добавил Вершинин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что США и их союзники, стремясь сохранить гегемонию, оказывают беспрецедентное давление на другие страны.