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57 минут назад

В МИД России заявили о попытке Запада сохранить выгодный только ему миропорядок

Газета.Ruиещё 3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил на встрече глав МИД Группы друзей Глобальной инициативы развития, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ раскритиковали стретегию Запада
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

"В этом году на смену пандемии пришли новые угрозы глобального характера, вызванные санкционной лихорадкой западных стран", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что страны Запада не желают договариваться, а стараются только навязать свою линию поведения другим странам, превратив их в "послушных управляемых сателлитов". Такой подход, по словам Вершинина, привел к подрыву фундаментальных основ экономической системы. Замглавы МИДа указал, что Запад пытается сохранить выгодный мировой порядок, который основан не на международном праве, а на придуманным им самим правилам, которые при этом регулярно меняются и нарушаются.

"Чего стоит лицемерие Европы в отношении разрекламированной ими политики "декарбонизации", в настоящее время лихорадочно скупающей ископаемое топливо по всему миру, в том числе уголь", - добавил Вершинин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что США и их союзники, стремясь сохранить гегемонию, оказывают беспрецедентное давление на другие страны.

Политика,Сергей Вершинин,Сергей Шойгу,МИД России,
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