В МИД РФ раскритиковали стретегию Запада

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отметил на встрече глав МИД Группы друзей Глобальной инициативы развития, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страны Запада не желают договариваться, а стараются только навязать свою линию поведения другим странам, превратив их в "послушных управляемых сателлитов". Такой подход, по словам Вершинина, привел к подрыву фундаментальных основ экономической системы. Замглавы МИДа указал, что Запад пытается сохранить выгодный мировой порядок, который основан не на международном праве, а на придуманным им самим правилам, которые при этом регулярно меняются и нарушаются.