В США пригрозили России санкциями из-за референдумов на Украине

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций против РФ в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его версии, "Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем". По версии Салливана, речь идет о "прямом нарушении суверенитета Украины". Он отметил, что США "на протяжении месяцев предупреждали об этом".
Как утверждал помощник американского лидера, Россия "спешит с проведением этих референдумов в ответ на успехи Украины на поле боя".
"Эти референдумы противоречат принципам суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы [отношений] и играют ключевую роль с точки зрения Устава ООН", - полагает Салливан.
"Мы знаем, что на этих референдумах будут манипуляции. Мы знаем, что Россия использует эти фиктивные референдумы для того, чтобы якобы аннексировать эти территории сейчас или в будущем", - считает помощник американского лидера.
"Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки", - утверждал Салливан.
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.