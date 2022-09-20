В США пригрозили России санкциями из-за референдумов на Украине

Власти США будут работать с союзниками над ужесточением санкций против РФ в случае вхождения в ее состав территорий, которые американская сторона считает частями Украины. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его версии, "Россия, по всей видимости, продолжает выполнять план по проведению фиктивных референдумов в районах Украины, находящихся под ее контролем и даже в тех районах, которые сейчас не под ее контролем". По версии Салливана, речь идет о "прямом нарушении суверенитета Украины". Он отметил, что США "на протяжении месяцев предупреждали об этом".

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Как утверждал помощник американского лидера, Россия "спешит с проведением этих референдумов в ответ на успехи Украины на поле боя".

"Эти референдумы противоречат принципам суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы [отношений] и играют ключевую роль с точки зрения Устава ООН", - полагает Салливан.

"Мы знаем, что на этих референдумах будут манипуляции. Мы знаем, что Россия использует эти фиктивные референдумы для того, чтобы якобы аннексировать эти территории сейчас или в будущем", - считает помощник американского лидера.

"Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки", - утверждал Салливан.