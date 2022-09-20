Запорожье объявит независимость по результатам референдума

Референдум в Запорожской области предполагает вопрос об объявлении независимости в административных границах всего региона, заявил во вторник председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он напомнил, что на данный момент освобождено уже более 70% территории Запорожской области, но ее административный центр - город Запорожье - до сих пор остается под контролем Киева.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября. В Запорожской области на него вынесут вопрос о выходе из состава Украины, провозглашении независимости и последующем присоединении к РФ.