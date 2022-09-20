Дума перенесла обсуждение проекта о статусе георгиевской ленты

Госдума на заседании во вторник не успела рассмотреть законопроект "Единой России", которым предлагается приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы.

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"Настоящим проектом федерального закона "О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагается регламентировать статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, за публичное осквернение георгиевской ленты грозит уголовная или административная ответственность. При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.