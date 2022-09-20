В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
2 часа назад

Дума перенесла обсуждение проекта о статусе георгиевской ленты

ТАСС

Госдума на заседании во вторник не успела рассмотреть законопроект "Единой России", которым предлагается приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы.

Дума перенесла обсуждение проекта о статусе георгиевской ленты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Настоящим проектом федерального закона "О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагается регламентировать статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, за публичное осквернение георгиевской ленты грозит уголовная или административная ответственность. При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

Как отметил ранее один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

Политика,Андрей Турчак,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители