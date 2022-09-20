РБК: Путин выступит с обращением к гражданам

Во вторник, 20 сентября, президент Владимир Путин может выступить с обращением к гражданам по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента.
Сообщается, что Путин выступит с заявлением до конца дня. При этом о том, что именно намерен сообщить президент России, источникам неизвестно.
Накануне представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявили о желании провести референдумы по поводу вхождения регионов в состав РФ. Всенародный опрос в Донецкой и Луганской народных республиках намерены организовать с 23 по 27 сентября. Те же числа выбрали в Херсонской области. В Запорожье пока точных дат называть не стали.