Стало известно об отправке Лаврова в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com МИД РФ / Globallookpress.com

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров не только выступит на заседании Генассамблеи, но и проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами. Кроме того, предложение о переговорах поступило лично от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.