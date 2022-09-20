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2 часа назад

Стало известно об отправке Лаврова в Нью-Йорк

Lenta.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно об отправке Лаврова в Нью-Йорк
Фото: МИД РФ / Globallookpress.comМИД РФ / Globallookpress.com

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров не только выступит на заседании Генассамблеи, но и проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с иностранными коллегами. Кроме того, предложение о переговорах поступило лично от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

13 сентября стало известно, что США все же выдали визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генеральной Ассамблее.

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