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32 минуты назад

Пушилин попросил Путина принять ДНР в состав России после референдума

Деловая газета "Взгляд"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации.

«Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», – написал он в Telegram.

Пасечник подписал закон о референдуме в ЛНР

Напомним, Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.

Политика,Видео,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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