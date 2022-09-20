Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации.
«Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», – написал он в Telegram.
Напомним, Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября.
Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.