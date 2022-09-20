Лавров высказался о референдумах в Донбассе

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать сами граждане. Вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео с ответом дипломата репортёр опубликовал в своём Telegram-канале.