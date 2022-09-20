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1 час назад

Сергей Лавров высказался о референдумах в Донбассе

Говорит Москваиещё 1

По словам главы российского МИДа, народы этого региона хотят быть хозяевами своей судьбы.

Лавров высказался о референдумах в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать сами граждане. Вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Видео с ответом дипломата репортёр опубликовал в своём Telegram-канале.

Сегодня стало известно, что референдумы по вхождению в состав России в ЛНР и ДНР пройдут с 23 по 27 сентября.

Политика,Павел Зарубин,Сергей Лавров,МИД России,
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