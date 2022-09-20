Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени

Госдума одобрила поправку об ужесточении ответственности за дезертирство и другие преступления против военной службы. Об этом пишет РИА Новости.

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Законопроект с поправками в Уголовный кодекс принят во втором и третьем чтениях. Он вводит ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен.

Так, согласно новым поправкам, теперь неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. За уничтожение оружия в военное время предполагают ответственность до 5 лет лишения свободы. За мародерство в период военного положения предполагается ответственность до 15 лет лишения свободы.

Также Госдума единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время».