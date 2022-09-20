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40 минут назад

Госдума приняла поправки о наказании за дезертирство и сдачу в плен

Елена Прошина

Госдума одобрила поправку об ужесточении ответственности за дезертирство и другие преступления против военной службы. Об этом пишет РИА Новости.

Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект с поправками в Уголовный кодекс принят во втором и третьем чтениях. Он вводит ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен.

Так, согласно новым поправкам, теперь неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. За уничтожение оружия в военное время предполагают ответственность до 5 лет лишения свободы. За мародерство в период военного положения предполагается ответственность до 15 лет лишения свободы.

Также Госдума единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время».

Ранее в Госдуму внесли поправку в Уголовный кодекс о неисполнении приказа в период боевых действий, вооруженного конфликта, военного положения или в военное время. Так, за отказ от участия в военных действиях предлагается до 3 лет лишения свободы.

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