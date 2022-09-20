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1 час назад

Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений России и Португалии

Газета.Ruиещё 5

Президент России Владимир Путин заявил, что приостановка российско-португальских отношений вызывает сожаление, но при этом президент выразил надежду, что в дальнейшем ситуация выправится. Об этом российский лидер сказал на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, которую транслировал Telegram-канал Кремля.

Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений РФ и Португалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин отметил, что отношения между Россией и Португалией «в течение многих лет, даже столетий носили разноплановый и обоюдовыгодный характер».

«Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», — подчеркнул глава российского государства.

Также на этой церемонии Путин назвал верхом цинизма отказ стран Евросоюза ответить на предложение РФ бесплатно передать нуждающимся странам российские удобрения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
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