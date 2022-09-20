Россия выступила за объединительную международную повестку

Россия выступит с объединительной международной повесткой на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня», — заявил российский лидер.
По его словам, Москва планирует искать эффективные ответы на многочисленные угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.