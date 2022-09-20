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1 час назад

Россия выступила за объединительную международную повестку

Lenta.ru

Россия выступит с объединительной международной повесткой на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Россия выступила за объединительную международную повестку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса. Как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня», — заявил российский лидер.

По его словам, Москва планирует искать эффективные ответы на многочисленные угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.

Политика,Владимир Путин,Совбез ООН,Генассамблея ООН,
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