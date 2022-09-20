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1 час назад

Путин поздравил Армению с Днем независимости

Мир24

Президент России Владимир Путин поздравил армянский народ с приближающимся Днем независимости, передает РИА «Новости».

Путин поздравил Армению с Днем независимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пользуясь случаем, хотел бы поздравить братский армянский народ и руководство страны с отмечаемым завтра Днем независимости», – сказал Путин во время церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

По словам главы государства, Россия и Армения являются друзьями и стратегическими союзниками. Кроме того, страны поддерживают «интенсивный политический диалог», отметил Путин.

Политика,Владимир Путин,
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