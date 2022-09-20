Путин: Россия не свернет с курса

Россия не намерена сворачивать с суверенного курса, и будет продвигать объединительную повестку дня, с которой выступит на Генассамблее ООН, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

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На церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президент отметил, что на площадке ООН Россия выступит с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем.

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», - сказал президент.

Он добавил, что именно с такой позицией Россия намерена выступить на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.